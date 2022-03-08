Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ve yaptırımların emtia fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydederek, emtia fiyatlarının seyrinin enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerin yönetimi açısından yakından takip edildiğini söyledi.

Halihazırda yüksek seyreden enflasyon ve salgın sonrası yeni yeni toparlanan ekonomik büyümeye yönelik kaygılar artarken, gelişmeler "stagflasyon" tartışmalarını da alevlendirdi. Ekonomilerde durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada gerçekleşmesi olarak bilinen stagflasyona dair emarelerin hızlanmasıyla kendini korumaya almaya çalışan yatırımcıların güvenli liman olarak nitelendirilen varlıklara yöneldiği görüldü.

Bugün yurt içinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret dengesinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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8 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları 8 Mart 2022 Salı günü yani bugün en çok merak edilip araştırılan ekonomik veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Rusya ve Ukrayna savaşının da etkisiyle son günlerde yükselişte olan gram altın fiyatları kritik sınır olan 900 lirayı da aştı. İşte güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları...