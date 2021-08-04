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Yunan Bakan'dan Türkiye hakkında iftira dolu mektup

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis AB Komisyonu ve FRONTEX’e gönderdiği mektupta 30 Temmuz’da Midilli Adası açıklarındaki batık tekne ile ilgili olarak Türkiye’yi suçlayan ifadeler kullandı.

Son dakika: Yunan Bakan haddini aştı! Türkiye için iftira mektubu... - Haberler
Yunan Bakan'dan Türkiye hakkında iftira dolu mektup
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Yunan Bakan iftira dolu mektubunda, “30 Temmuz’daki deniz kazasında, şişme bot Türk kıyılarından yasa dışı şekilde yola çıktı. Türk Sahil Güvenliği bunu gördü, yaklaştı ancak yoluna devam etmesine ve AB karasularına yasa dışı şekilde girmesine izin verdi. Görgü tanıklarına göre şişme botun sakin sularda yaptığı manevralar dalgalanmaya sebebiyet vermiş ve bunlar da alabora olmasına neden olmuş” ifadeleri yer alıyor.

Bakan Mitarakis, Avrupalı yetkililere, üçüncü ülke vatandaşı 13 kişiyi taşıyan şişme botun Midilli ve Türk kıyıları arasında, Türk karasuları içinde alabora olduğunu belirtiyor. Bakan iftira dolu mektubunda “Görgü tanıklarına göre şişme bot saat 03.50 sularında Türkiye’nin Altınova olarak adlandırılan kıyılarından yola çıkmış ve Türk Sahil Güvenliği bunu durdurmaya çalışmamış veya yönünü değiştirmesi için çaba harcamamıştır. Şişme botun devam etmesine ve nihayetinde AB sularına yasa dışı şekilde girmesine izin vermiştir.” diyor.

Yunan Bakan, Türk Sahil Güvenliği'nin durağanlığı karşısında Yunan Sahil Güvenlik personelinin “arama ve kurtarma için yarım deniz mili Türk karasuları içine girerek 10 kişiyi kurtardığını” mektupta kaydediyor.

Bakan Mitarakis, Türkiye’nin AB-Türkiye Ortak Bildirisi şartlarını yerine getirmediğini vurgulayarak, mektubunu, “Bu olayda Türkiye’nin sorumsuzluğu doğrudan denizde tehlikede bulunan kişilerin kurtarılması ve denizde hayatın korunması görevi ile doğrudan çatışmaktadır” diye sonlandırıyor.

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