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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Yunan basını Bakan Çavuşoğlu ile Dendias'ın görüşmesini değerlendirdi: Samimi bir atmosfer!
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Yunan basını Bakan Çavuşoğlu ile Dendias'ın görüşmesini değerlendirdi: Samimi bir atmosfer!

Yunanistan basını, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temaslarda bulunmak üzere geldiği Atina'da dün yaptığı görüşmelerin "samimi bir atmosferde geçtiğini" bildirdi.

SON DAKİKA: Yunan basını Bakan Çavuşoğlu ile Dendias'ın görüşmesini değerlendirdi: Samimi bir atmosfer!
Yunan basını Çavuşoğlu-Dendias görüşmesini değerlendirdi!
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AA

Yunan devlet ajansı ANA-MPA, "Diplomatik Kaynaklar: Dendias-Çavuşoğlu samimi şekilde tüm meseleler üzerinde görüştü" başlıklı haberinde, Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias görüşmesinin "samimi bir atmosferde geçtiğini ve tüm meselelerin ele alındığını" duyurdu.

Ajans, Çavuşoğlu’nun Dendias buluşmasından önce Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de bir araya geldiğini belirterek Yunan diplomatik çevrelerin, görüşmelerde temkinli diyalog adımları atıldığını ve tarafların samimi görüş alışverişinde bulunarak kendi tezlerini dile getirdiği görüşünü paylaştıklarını yazdı.

"SAKİN SULAR İÇİN İLK ADIM"

Kathimerini gazetesinin, "Sakin sular için ilk adım" başlıklı haberinde, "Çavuşoğlu’nun Atina ziyaretinde, Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de yaklaşık 1,5 yıllık sürekli gerginliğin ardından sakin bir dönem çabaları için ilk adım atıldı." ifadesi kullanıldı.

Haberde, "Bu planlamaların olumlu sonuç getirmesinin, Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel’de 14 Haziran’da gerçekleştireceği olası görüşme için önemli bir zemin olacağı" belirtildi.

"ÇAVUŞOĞLU VE DENDIAS, 25 MADDELİK LİSTEYİ ONAYLADI"

To Vima gazetesi de "Yunanistan-Türkiye: Dendias ve Çavuşoğlu ekonomik iş birliğiyle ilgili 25 konuyu onayladı" başlığı altında yayımladığı haberinde, Dendias-Çavuşoğlu görüşmesinde ekonomik iş birliğiyle ilgili 25 maddelik bir listenin onaylandığını belirtti.

Gazetenin haberinde, söz konusu listenin 29 Mayıs’ta Kavala’da bir araya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis tarafından hazırlandığı ve taşımacılık, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, turizm, denizcilik, eğitim, sosyal güvenlik, sağlık ve çevre korunmasıyla ilgili konuları içerdiğini aktardı.

Protothema ise “Dendias-Çavuşoğlu görüşmesi: Olumlu gündemin 25 maddesi şunlar" başlığıyla okuyucularına sunduğu haberinde, iki bakanın görüşmesinde, 29 Mayıs’ta Kavala’da bir araya gelen Önal ve Frangoyannis’in üzerinde çalışıp hazırladığı ekonomik iş birliği listesinin onaylandığına vurgu yapıldı.

Haberde, söz konusu listede iki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması ve çevresel iş birliği ile ilgili maddelerin yer aldığının da altı çizildi.

"DOSTÇA BİR ATMOSFERDE GEÇTİ"

Avgi gazetesinde yer alan "Sakin bir yaz için bahse girerken" başlıklı haber-yorumda, "Atina’da Dendias-Çavuşoğlu görüşmesi, dostça bir atmosferde geçti ve görüşmede Miçotakis ve Erdoğan’ın NATO Zirvesi'nde bir araya gelmesi kesinleşti." yorumu yapıldı.

Gazete, Dendias-Çavuşoğlu görüşmesinden çıkan sonucun, "Yunanistan ve Türkiye’nin Ege’de sakin bir yaz arzu ettiğini ortaya koyduğunu" belirterek Yunan ve Türk hükümetlerinin bu nedenle bir zirve görüşmesi konusunda anlaştığı değerlendirmesinde bulundu.

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