Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Mayıs ayında Ankara'yı ziyaret etmeyi planlıyorum
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, katıldığı bir televizyon programında Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını söyledi
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mayıs ayında Ankara'yı ziyaret etmeyi planladığını söyledi.
Yunan televizyon kanalı Skai TV'ye röportaj veren Miçotakis, "Türkiye'nin farklılıklarımıza rağmen samimi bir köprü kurabilmemiz için istekli olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Miçotakis, Mayıs ayında Ankara'yı ziyaret etme planının olduğunu dile getirdi.
6 YIL SONRA YUNANİSTAN'A TARİHİ ZİYARET
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında Yunanistan'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirmiş, 6 yıl sonra ilk kez Atina'yı ziyaret etmişti.
Yunanistan'da yapılan açıklamalarda iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmanın hedeflediğini belirtilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki komşu ülke arasında görüş ayrılıklarının olmasının normal olduğunu dile getirerek, "Aynı denizi, coğrafyayı paylaşıyoruz. Bizim aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok" ifadelerini kullanmıştı. Miçotakis ise açıklamasında ilişkilerin yeniden canlanacağını söyleyerek, Türk vatandaşlarına Yunan adalarında 7 günlük vize sağlanacağını duyurmuştu.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.