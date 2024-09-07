Yunanistan'da 250 bin euroluk startup yatırımı yapanlar "altın vize" alabilecek

Yunanistan, ülkeye asgari 250 bin euroluk startup yatırımı yapacak girişimcilere, uzun süreli oturma izni hakkını kapsayan "altın vize" verecek.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bu yıl 88'incisi düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı'nın açılış konuşmasını yaptı.

Konuşmasında, görev süresinin geri kalanında hükümetin programına eklenen değişimleri aktaran Miçotakis, emekli ve memur maaşlarının artırılması, sosyal güvenlik primlerinde indirim gibi dar gelirli vatandaşlara yönelik vaatlerini sıraladı.

Miçotakis, Yunanistan'ın azalan nüfus sorunuyla mücadele için ebeveynlere verilen maddi desteğin artırılacağını ifade etti.

EMLAK SORUNU

Özellikle turizmin yoğun olduğu bölgelerde yaşanan kiralık ev bulma sorununa çözüm getirmek için de bir dizi tedbir alınacağını belirten Miçotakis, şu an kiraya verilmemiş evi olan ev sahiplerinin boş evlerini kiraya vermeleri halinde, kira gelirlerinin üç yıl boyunca vergilendirilmeyeceğini kaydetti.

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Miçotakis, aynı imkandan, şu an evini dijital platformlar üzerinden günlük kiralayıp, yıllık kiralama sistemine geçecek olan ev sahiplerinin de faydalanacağını belirtti.

Yıllık kiralamadan, günlük kiralamaya geçenlerin vergi yükünün artacağını kaydeden Miçtoakis, başkent Atina'nın üç mahallesinde ise en az bir yıl boyunca günlük kiralamaya yeni evlerin açılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.