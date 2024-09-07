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        Haberler Dünya Yunanistan'da 250 bin euroluk startup yatırımı yapanlar "altın vize" alabilecek | Dış Haberler

        Yunanistan'da 250 bin euroluk startup yatırımı yapanlar "altın vize" alabilecek

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Özellikle turizmin yoğun olduğu bölgelerde yaşanan kiralık ev bulma sorununa çözüm getirmek için de bir dizi tedbir alınacağını söyledi. Miçotakis ülkeye asgari 250 bin euroluk startup yatırımı yapan girişimcilerin de ülkede uzun süreli oturma iznini kapsayan "altın vize" uygulamasından faydalanabileceğini de ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 23:13 Güncelleme: 07.09.2024 - 23:17
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        250 bin euroluk yatırıma altın vize
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        Yunanistan, ülkeye asgari 250 bin euroluk startup yatırımı yapacak girişimcilere, uzun süreli oturma izni hakkını kapsayan "altın vize" verecek.

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bu yıl 88'incisi düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı'nın açılış konuşmasını yaptı.

        Konuşmasında, görev süresinin geri kalanında hükümetin programına eklenen değişimleri aktaran Miçotakis, emekli ve memur maaşlarının artırılması, sosyal güvenlik primlerinde indirim gibi dar gelirli vatandaşlara yönelik vaatlerini sıraladı.

        Miçotakis, Yunanistan'ın azalan nüfus sorunuyla mücadele için ebeveynlere verilen maddi desteğin artırılacağını ifade etti.

        EMLAK SORUNU

        Özellikle turizmin yoğun olduğu bölgelerde yaşanan kiralık ev bulma sorununa çözüm getirmek için de bir dizi tedbir alınacağını belirten Miçotakis, şu an kiraya verilmemiş evi olan ev sahiplerinin boş evlerini kiraya vermeleri halinde, kira gelirlerinin üç yıl boyunca vergilendirilmeyeceğini kaydetti.

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        Miçotakis, aynı imkandan, şu an evini dijital platformlar üzerinden günlük kiralayıp, yıllık kiralama sistemine geçecek olan ev sahiplerinin de faydalanacağını belirtti.

        Yıllık kiralamadan, günlük kiralamaya geçenlerin vergi yükünün artacağını kaydeden Miçtoakis, başkent Atina'nın üç mahallesinde ise en az bir yıl boyunca günlük kiralamaya yeni evlerin açılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

        KRUZ GEMİLERİNE VERGİ ARTIŞI

        Miçotakis, bazı ada ve bölgelerde yoğun turizm nedeniyle yaşanan altyapı sıkıntılarına işaret ederek, Yunanistan limanlarına demirleyecek kruz gemilerinde yolcu başına alınan liman vergisinin yaz döneminde artırılacağını kaydetti.

        Santorini ve Mikonos'ta kruz gemilere yönelik liman vergisinin ise diğer bölgelerden daha yüksek olacağını aktaran Miçotakis, bu gelirlerin turizm bölgelerinin altyapı ihtiyaçları için kullanılacağını belirtti.

        ALTIN VİZE

        Başbakan Miçotakis, ülkeye asgari 250 bin euroluk startup yatırımı yapan girişimcilerin de ülkede uzun süreli oturma iznini kapsayan "altın vize" uygulamasından faydalanabileceğini ifade etti.

        SENDİKALARDAN EYLEM ÇAĞRISI

        İşçi ve memur sendikaları ise Uluslararası Selanik Fuarı vesilesiyle Selanik'in farklı noktalarında hükümete karşı eylem çağrısında bulundu.

        Eylemciler hayat pahalılığına dikkati çekerek, maaşların yetersiz olduğuna işaret etti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #yunanistan
        #vize
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