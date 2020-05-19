Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı ertelenen liglerin durumu belli olmaya devam ediyor. Son olarak Yunanistan'da takımlar oynama kararı aldı. Ligin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sezonun 6 Haziran'da devam etmesi için kulüplerin anlaştığı ve bu talebin onay için federasyona iletileceği ifade edildi.

Normal sezonu tamamlanmış olan Yunanistan Süper Ligi'nde play-off öncesinde Olympiakos 66 puanla liderlik koltuğunda bulunurken, PAOK 59 puanla ikinci, AEK ise 51 puanla üçüncü sırada yer alıyor.