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Yunanistan'da sağlık çalışanları iş durdurma eylemine gitti

Yunanistan'da doktorlar ve sağlık çalışanları, "kemer sıkma" önlemlerini ve çalışma koşullarını protesto etmek için iş durdurma eylemine gitti.

Yunanistan'da sağlık çalışanları iş durdurma eylemine gitti
Yunanistan'da sağlık çalışanlarından iş durdurma eylemi
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AA

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonunun (POEDIN) çağrısıyla 5 saatlik iş bırakma eylemine giden doktor ve sağlık çalışanları, başkent Atina'da Çalışma Bakanlığı binası önünde bir araya geldi.

Sağlık sistemini protesto eden yüzlerce sağlık çalışanı, daha sonra Sağlık Bakanlığına yürüdü.

POEDİN Başkanı Mihalis Yannakos, grup adına yaptığı konuşmada, "Salgınla mücadelede başkalarının hayatlarını kurtarmak için kendi hayatlarını hiçe sayan sağlık çalışanları şimdi de hastalanmış sağlık sistemine karşı mücadele veriyor." dedi.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelelerine devam edeceklerini belirten Yannakos, daha fazla çalışanın sağlık sistemine dahil edilmesinin gerekli olduğunu savundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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