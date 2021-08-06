Başkent Atina'nın kuzey semtlerinde, yangın nedeniyle birçok sayfiye yeri boşaltıldı. Alevlerin sardığı Atina-Selanik karayolu trafiğe kapatıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, özellikle bugünden itibaren esmeye başlayan şiddetli rüzgarların yangın söndürme operasyonlarını daha da zorlaştıracağını söyledi. Miçotakis, halka son derece dikkatli ve soğukkanlı olunması çağrısı yaptı.

Yangın bölgelerine yakın yerleşim merkezlerine cep telefonlarından 112 no'lu çağrılarla yapılan acil duyurular sayesinde insanlar tedbir amaçlı evlerini terk etti.

Atina'nın kuzeyindeki Malakasa Göçmen Kampı'ndaki 2 bin göçmen otobüslerle tahliye edildi.