Yunanistan'dan Türkiye mesajı 0:00 / 0:00

İHA

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye verdiği röportajda, dış politikaya yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

İHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou, Türk-Yunan ilişkilerinin sakin olduğu dönemlerin de bulunduğunu vurgulayarak Edirne sınırındaki Evros bölgesi ve Ege Denizi'ndeki son olaylar da dahil olmak üzere Yunanistan ve Türkiye arasındaki gergin ilişkilere rağmen, "Biz komşuyuz ve komşu kalacağız. Komşuların birbirine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Sakellaropoulou, ülkesinin Türkiye ile "diyalog istediğini" ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Sakellaropoulou, "Ukraynalılar hepimiz için, Avrupa'nın özgürlüğü ve değerleri için savaşıyor" dedi.