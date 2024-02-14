Yunanistan eşcinsel evliliği yasallaştırmanın eşiğinde

Yunanistan, eşcinsel evliliklere onay veren yasayı yarın parlamentoda oylayacak. Yasanın, nadir görülen partiler arası işbirliği ile Yunanistan Meclisinde kabul edilmesi bekleniyor.

Yunanistan'da aile kurmak isteyen birçok eşcinsel çift, halihazırda eşcinsel evliliklerin yasal olduğu ülkelerde evleniyor.

Yasanın onaylanması Yunanistan'ı bu adımı atan ilk Ortodoks Hristiyan ülke yapacak ve halihazırda çocuk sahibi olan veya çocuk sahibi olmak isteyen eşcinsel çiftlerin önündeki yasal engelleri ortadan kaldıracak.

MİÇOTAKİS: BİR EŞİTLİK MESELESİ Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçen hafta yaptığı açıklamada, aynı cinsiyetten çiftlerin de evlilik hakkını tanıyan yasa tasarısının tamamen etik bir karar olduğunu söyleyerek, bunun bir "eşitlik meselesi" olduğunu söyledi. REKLAM Ancak bu aynı zamanda ülkenin Ortodoks Kilisesi'nin de sert tepkisine yol açtı. Yunanistan'ın baskın inancını temsil eden Kilise, bu yasanın ebeveyn rollerini karıştıracağını ve geleneksel aileyi zayıflatacağını savunuyor.

TASARI PROTESTO EDİLDİ Pazar günü de Atina'da toplanan yüzlerce kişi, parlamentoda oylanacak eşcinsel evlilik yasa tasarısını protesto etti. Protestolcular, tasarıyı geleneksel aileye yönelik bir tehdit olarak nitelendirdi.