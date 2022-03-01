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Yunanistan, Rusya ile kültürel etkinlikleri askıya alıyor

Yunanistan'ın, Rusya'ya ait kültür kuruluşlarıyla yapılan iş birliğini askıya aldığı bildirildi.

Yunanistan, Rusya ile kültürel etkinlikleri askıya alıyor
Yunanistan'dan Rusya'ya bir hamle daha!
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AA

Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Atina Konser Salonu'nda "Moskova'dan canlı Bolşoy Balesi gösterimi" etkinliği kapsamında 6 Mart'ta izleyiciyle buluşturulması planlanan "Kuğu Gölü Balesi" gösteriminin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni'nin talimatıyla Rus kültür kuruluşları ile etkinlik düzenlenmesinin, buna yönelik iş birliği ve program yapılmasının askıya alındığı kaydedildi.

RUS VATANDAŞLARINA YATIRIM AMAÇLI OTURMA İZNİ VERİLMESİ DE ASKIYA ALINMIŞTI

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı, Rusya Federasyonundan gelenlerin yatırım amaçlı oturum izni başvurularının inceleme sürecinin askıya alındığını ve yeni başvuruların kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.

Açıklamada, "Üst düzey firma yetkilileri" kategorisindeki oturma izinlerinin de yeni bir talimata kadar incelenmeyeceği belirtilerek Yunanistan'ın, Avrupa Birliği'nin konuya ilişkin kararlarını beklediği ifade edilmişti.

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