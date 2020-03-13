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Yunanistan, Türkiye'den gelen göçmenleri 'gizli bir kampta' tuttuğunu yalanladı

Yunanistan hükümeti, New York Times gazetesinin iddialarını yalanlayarak ülkeye geçen mültecilerin tutulduğu gizli bir kampın olmadığını belirtti. New York Times, bu hafta yaptığı bir haberinde Yunanistan'ın Türkiye'den sınırı geçerek ülkeye gelen göçmenleri gizli bir kampta tuttuğunu, bu kampın uluslararası kanunlara aykırı olduğunu kaleme almıştı.

Yunanistan, Türkiye'den gelen göçmenleri 'gizli bir kampta' tuttuğunu yalanladı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Yunanistan hükümeti, New York Times gazetesinin iddialarını yalanlayarak ülkeye geçen mültecilerin tutulduğu gizli bir kampın olmadığını belirtti.

ABD merkezli New York Times gazetesi, bu hafta içinde yaptığı bir haberinde, Türkiye'den sınırı geçerek Yunanistan'a gelen göçmenlerin gizli bir kampta tutulduğunu, bu kampın yasal olmadığını ve uluslararası kanunlara aykırı olduğunu kaleme almıştı.

Uydu görüntüleri ve cep telefonu verileriyle kampın Yunanistan'daki Poros köyüne yakın olduğunu tespit ettiğini ifade eden gazete, göçmenlerle yaptığı görüşmelere atıfla Yunanistan'a gelen göçmenlerin mallarına el konulduğunu, dayak yediklerini ve iltica talebinde bulunamadan ya da bir avukatla görüşemeden Türkiye'ye gönderildiğini belirtti.

Eski bir Yunan yetkilisinin de kampın varlığını kabul ettiği aktarıldı; kampın yoğun göçmen akıının olduğu dönemlerde kullanıldığı belirtildi.

Gazete, kampın varlığının İsveç merkezli araştırma grubu Respond tarafından da doğrulandığını belirtti.

Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas ise Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yunanistan'da gizli bir kamp yok. Sınırlara dair bütün güvenlik meseleleri şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Anayasa uygulanıyor" dedi.

Petsas, "Eğer New York Times'ın bundan haberi varsa böyle bir kamp nasıl gizli olabilir ki" ifadesini de kullandı.

Vurulan göçmenlerin olduğu yalanlandı

New York Times gazetesi aynı zamanda haberinde, Türk yetkililerin en az üç göçmenin son iki hafta içinde sınırı geçmeye çalışırken vurularak öldürüldüğünü öne süren sözlerine de yer verdi.

Gazete, çeşitli medya kuruluşlarında yer alan görüntüleri kullanarak Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın göçmenlerin olduğu yöne doğru ateş açtığını ve botlarını çubuklarla batırmaya yönelik hareketlerde bulunduğunu haberleştirdiğini de vurguladı.

New York Times, adli analiz ve tanıkların videolarını değerlendirerek en azından bir göçmenin, Suriyeli bir fabrika çalışanı, sınırda vurularak öldürüldüğünü doğruladığını aktardı.

Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, bu iddiaları da yalanladı.

Ölenlerin ve yaralananların olmadığını belirten Petsas, "Bu Türklerin başını çektiği bir propaganda ve yalan haber kampanyası. Eğer birtakım kurbanlar olsaydı onları görmez miydiniz?" dedi.

'Anlaşmaya uyana kadar sınırlar açık'

Türkiye'nin 28 Şubat'ta sınırlarını açtığını duyurmasının ardından Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce göçmen sınıra konuşlanmıştı.

Sınırın Yunanistan tarafında askerler ve çevik kuvvet polisleri görevlendirilirken Türkiye de bin özel harekat askerini sınıra gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada AB'nin iki taraf arasındaki göçmen anlaşmasının gereklerine uyana kadar sınırların açık kalacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de Avrupa Birliği liderleri ile Pazartesi günü gerçekleştirdiği zirvenin ardından, "AB Başkanları 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve AB'nin yavaş hareket ettiğini kabul etti" ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise CNN televizyonuna hafta sonu yaptığı açıklamada, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 2016 yılında yapılan göçmen anlaşmasının Türkiye yüzünden 'öldüğünü' söylemişti.

Türkiye ile AB arasındaki göçmen anlaşması 18 Mart 2016'da Türiye-AB zirvesi sonrası yürürlüğe girdi.

Anlaşma kamuoyunda '18 Mart Mutabakatı', 'Göçmen Mutabakatı' olarak biliniyor.

Yetkililer daha önce 15 Kasım 2015 ve 29 Kasım 2015 zirvelerinde bir araya gelmiş ve Suriye'deki iç savaştan kaçan mültecileri kabul eden Türkiye'nin desteklenmesi, AB'ye yönelik düzensiz göç akınının önlenmesine ilişkin işbirliğini öngören Ortak Eylem Planı'nın uygulanması kararı alınmıştı.

Anlaşma kapsamında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ödemesi öngörülen 6 milyar euro'nun nasıl kullanılacağı da betimlenmişti.

  • Erdoğan: AB yavaş hareket ettiğini kabul etti
  • Türkiye ile AB arasındaki 'göçmen anlaşması' neleri kapsıyordu?
  • Yunanistan Başbakanı: Türkiye ve AB arasındaki göçmen anlaşması öldü

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