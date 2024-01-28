Ahmet Selim Kul yazdı: "Düzeni bozma hedefe yürü"

Türkiye standartlarının üzerinde bir tempoyla oynanan ilk 45 dakika izledik Kadıköy’de. Son derece hızlı ve 6 ileri vitesli bir arabaya benzetebileceğimiz Fenerbahçe’nin Fred maçlarda 6. vitese geçmekte zorlandığını gördüğümüz bir başlangıç oldu. Syzmanski’nin Fred’in yokluğunda Dzeko’nun yanında sahte forvet yerine biraz daha geriye gelerek 10 numara gibi oynaması bu maçta Fenerbahçe’nin yaratıcılık sorunu çekmesine engel oldu. Sahanın açık ara en iyisi olan İsmail Yüksek’in performansına Cengiz Ünder de yıldız etiketine yakışır şekilde eşlik edince Fenerbahçe hızlı bir geri dönüş yaptı ve yeni bir kriz yaşamadı.

Son haftaların konsantrasyon kaynaklı olduğunu düşündüğüm hatalar yapan Livakovic’in sebep olduğu penaltı Samsunspor maçındaki kadar ağır hasar vermedi. Ki Samsunspor maçının sonunda yenilgiyi engellerken bu maçta da maçın yeniden dengelenmesinin önüne geçti. 2-1’den sonra ise Ankaragücü’nü çok iyi bir maç çıkaran kaleci Bahadır Han Gündoğdu maçta tuttu.

ANADOLU TAKIMLARI 3 MAÇI KALDIRAMIYOR

İkinci yarının başında Fenerbahçe farkı artırıp işi bitirmek için yüksek tempolu bir oyun tercih etse de pozisyonlar bulup değerlendirememeyi de sürdürdü. 25 günde 6 maç yapan takımda yaşlı ve dinlenemeyen oyuncuların çokluğu bana göre son haftalarda yaşanan bitiricilik problemini de anlatmaya yetiyor.

60’tan sonra ise enerjisi biten Fenerbahçe skoru korumayı öncelik edindi. Bu taraftarın hoşuma giden bir tercih olmasa da tüm şartları düşündüğümüzde doğru olandı. Nitekim Ankaragücü’nün de bu dakikadan sonra büyük bir enerjisi kalmamıştı. Dar ve daha düşük kaliteli kadrolara sahip Anadolu takımları bu haftada 3 maç temposunun sonuna doğru adeta darmadağın oluyorlar.. Bunda tabii ki antrenman kalitesizliğinin de etkisi büyük.