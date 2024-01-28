Ahmet Selim Kul yazdı: "Düzeni bozma hedefe yürü"
Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenik duruma düştüğü müsabakada 2-1 yenen Fenerbahçe, zirvedeki yerini korudu. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul müsabakayı kaleme aldı: "Düzeni bozma hedefe yürü"
Türkiye standartlarının üzerinde bir tempoyla oynanan ilk 45 dakika izledik Kadıköy’de. Son derece hızlı ve 6 ileri vitesli bir arabaya benzetebileceğimiz Fenerbahçe’nin Fred maçlarda 6. vitese geçmekte zorlandığını gördüğümüz bir başlangıç oldu. Syzmanski’nin Fred’in yokluğunda Dzeko’nun yanında sahte forvet yerine biraz daha geriye gelerek 10 numara gibi oynaması bu maçta Fenerbahçe’nin yaratıcılık sorunu çekmesine engel oldu. Sahanın açık ara en iyisi olan İsmail Yüksek’in performansına Cengiz Ünder de yıldız etiketine yakışır şekilde eşlik edince Fenerbahçe hızlı bir geri dönüş yaptı ve yeni bir kriz yaşamadı.
LİVAKOVİC BİR YAKIYOR BİR TUTUYOR
Son haftaların konsantrasyon kaynaklı olduğunu düşündüğüm hatalar yapan Livakovic’in sebep olduğu penaltı Samsunspor maçındaki kadar ağır hasar vermedi. Ki Samsunspor maçının sonunda yenilgiyi engellerken bu maçta da maçın yeniden dengelenmesinin önüne geçti. 2-1’den sonra ise Ankaragücü’nü çok iyi bir maç çıkaran kaleci Bahadır Han Gündoğdu maçta tuttu.
ANADOLU TAKIMLARI 3 MAÇI KALDIRAMIYOR
İkinci yarının başında Fenerbahçe farkı artırıp işi bitirmek için yüksek tempolu bir oyun tercih etse de pozisyonlar bulup değerlendirememeyi de sürdürdü. 25 günde 6 maç yapan takımda yaşlı ve dinlenemeyen oyuncuların çokluğu bana göre son haftalarda yaşanan bitiricilik problemini de anlatmaya yetiyor.
60’tan sonra ise enerjisi biten Fenerbahçe skoru korumayı öncelik edindi. Bu taraftarın hoşuma giden bir tercih olmasa da tüm şartları düşündüğümüzde doğru olandı. Nitekim Ankaragücü’nün de bu dakikadan sonra büyük bir enerjisi kalmamıştı. Dar ve daha düşük kaliteli kadrolara sahip Anadolu takımları bu haftada 3 maç temposunun sonuna doğru adeta darmadağın oluyorlar.. Bunda tabii ki antrenman kalitesizliğinin de etkisi büyük.
İSMAİL KARTAL DOĞRULARIYLA İLERLEMELİ
İsmail Kartal kendi doğrularının üzerine kurduğu fikirlerle devam etmeli. Sayısız düzeni bozma derdinde fikir görüyorum. Fenerbahçe’nin oyunu güçlü, oyuna inanmayı sürdürmek gerek. Düzeni bozma, hedefe yürü… Fenerbahçe’nin şampiyonluk parolası bu cümleden başkası değil…
DZEKO’YA VERİLEN DESTEK ÖNEMLİ AMA…
Fenerbahçe taraftarı uzun bir aradan sonra iyi maç çıkardı. Gol erken yenilince taraftar üstüne düşeni yaptı. Tabii Ankaragücü taraftarına bakınca “Ya ben de biraz takımımı destekleyeyim bari” diyenlerin de etkisi olmuştur bu canlılıkta. Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk yarışında tüzel kişilik olarak Galatasaray taraftarının çok gerisinde. Bugün Dzeko’ya çıkarken verilen destek rakibi yakalamak anlamında bir umut ışığı olsa da daha çok fırın ekmek yenilmesi gerekiyor.
HAKEMLERE NAZAR DEĞMESİN
Bununla birlikte maçın hakemi Cihan Aydın 87’de oynatmadığı avantaj dışında çok iyi bir maç yönetti. Baraj kurma hatası gibi çok net bir hata yapan Bahattin Şimşek dahil Süper Kupa maçı sonrası ne olduysa hakemler kendilerine geldiler. Oynatma niyeti fazlasıyla ön planda. Atmosferden, forma renginden etkilenmeden gördüklerini çalıyorlar. Bu niyeti görmek zor değil, aksini görmenin kolay olduğu gibi. Nazar değmesin aman hakemlerimize…