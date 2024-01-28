Serdar Ali Çelikler yazdı: 1 ve 9 sorunu.. Skorer şart

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Morutan'ın direkten dönen şutunda da Kadıköy sahilinde bu kadar rahat gezdirmezler adamı. İnanılmaz defansif zaaflara rağmen devre önde bitirildi. Cengiz'in bireysel vuruş yetenekleri ile..

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Pozitif taraflara gelince. İşte eleştirinin gücü. Duran top çalışılmış ve 2 kez boş vuruş yapıldı ama gol gelmedi. Bir de Tadic geldiğinden beri ilk defa belki de şut attı. Az kalsın gol oluyordu.