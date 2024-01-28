Kadıköy'de Cengiz Ünder resitali!
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Ankaragücü maçında attığı gollerle galibiyetin mimarı olurken bu sezonki 7. golüne ulaştı.
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı.
Müsabakada 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, Cengiz Ünder’in kaydettiği 2 golle maçı kazanmayı başardı.
Sarı-lacivertlilerde maça 11’de başlayan Ünder, 20. dakikada beraberlik golünü atarken, 32. dakikada da takımını öne geçirdi.
Bu sezon ilk golüne Kayserispor deplasmanında ulaşan Cengiz, İstanbulspor maçında fileleri 4 kez havalandırmıştı.
Sezon başında Marsilya’dan transfer edilen Cengiz, bu sezon 15. lig maçına çıkarken ligde 7. golüne imza attı.
Cengiz Ünder, müsabakanın 80. dakikasında yerini Emre Mor’a bıraktı.