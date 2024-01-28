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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kadıköy'de Cengiz Ünder resitali! - Fenerbahçe Haberleri

        Kadıköy'de Cengiz Ünder resitali!

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Ankaragücü maçında attığı gollerle galibiyetin mimarı olurken bu sezonki 7. golüne ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 21:16 Güncelleme: 28.01.2024 - 21:16
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        Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

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        Sarı-lacivertlilerde maça 11’de başlayan Ünder, 20. dakikada beraberlik golünü atarken, 32. dakikada da takımını öne geçirdi.

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        Bu sezon ilk golüne Kayserispor deplasmanında ulaşan Cengiz, İstanbulspor maçında fileleri 4 kez havalandırmıştı.

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        Sezon başında Marsilya’dan transfer edilen Cengiz, bu sezon 15. lig maçına çıkarken ligde 7. golüne imza attı.

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        Cengiz Ünder, müsabakanın 80. dakikasında yerini Emre Mor’a bıraktı.

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        Ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.

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        Bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

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        Fenerbahçe, ligde bir sonraki hafta Antalyaspor’a konuk olacak.

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