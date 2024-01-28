Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Dayı-yeğen arasında miras kavgası! Boynundan bıçakladı

        Dayı-yeğen arasında miras kavgası! Boynundan bıçakladı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde dayısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 23:01 Güncelleme: 28.01.2024 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dayı-yeğen arasında miras kavgası! Boynundan bıçakladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Umurlu Mahallesi'nde Mesut Alkış (40) ile dayısı C.B. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında C.B, yeğeni Mesut Alkış'ı boynundan bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA

        Sağlık ekipleri Mesut Alkış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        C.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü
        Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü
        Cengiz Ünder böyle istedi!
        Cengiz Ünder böyle istedi!
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        ABD Başkanı Biden, ABD-Meksika sınırını kapatmakta kararlı
        ABD Başkanı Biden, ABD-Meksika sınırını kapatmakta kararlı
        5 kez ateş edip kaçtı, yakayı eleverdi
        5 kez ateş edip kaçtı, yakayı eleverdi
        Kadıköy'de Cengiz Ünder resitali!
        Kadıköy'de Cengiz Ünder resitali!
        Altay ilk maçına çıktı, ManU kazandı
        Altay ilk maçına çıktı, ManU kazandı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        "VAR kayıtlarını açıklayın"
        "VAR kayıtlarını açıklayın"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Fenerbahçe 100 golü geçti!
        Fenerbahçe 100 golü geçti!
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        Durumu stabil
        Durumu stabil
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Beşiktaş'a bir şok da Sivas'tan!
        Beşiktaş'a bir şok da Sivas'tan!
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün