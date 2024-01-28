Oğuzhan genç yazdı: Boş vermiş, boş verilmiş...

Pendikspor'dan 4 yiyen, maçın yarısını 10 kişi oynayan Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta Sivas deplasmanında da değişiklik yoktu. Maçın başında net golü önleyen Ersin, birkaç dakika sonra ise Manaj'ın savunmadan da seken vuruşunu içeri alınca Beşiktaş maça adeta yenik başladı.

Gözler sahada bir tepki, bir isyan arıyordu ama sezon başından beri devam eden boş vermişlik siyah formalı takımın üzerindeydi. 18. dakikada Salih'in düşürülmesi ile kazanılan penaltı, garip bir şekilde VAR'dan dönerken Beşiktaş koskoca ilk yarıyı isabetli bir şut bile çekemeden kapatıyordu. REKLAM

İkinci yarıda iştahlı bir başlangıç olsa da saman alevi gibiydi. Cenk Tosun 48'de direği geçemezken hemen ardından Ghezzal de karşı karşıya durumda kaleciye takıldı. Kalan süre ise Beşiktaşlılar için eziyetin devamıydı. Fernando Santos ile kısa süren güneşli hava da yerini kara bulutlara bıraktı.

Beşiktaş'ın son 3 maçta galibiyeti yok, onu geçtik golü de yok. İyi futbol zaten hak getire. Hakemler desen, üst üste 4. maçta yine çileden çıkaran bir karar, yönetimin bu konudaki tepkileri de taraftarı tatmin etmiyor. Transferler için ise günlerdir süren bekleyiş hala sürüyor.

Düzelmesi beklenirken daha da ağırlaşan bir hasta gibi Beşiktaş... Bu sezon nasıl bitecek, çoktan taşmış olsa da sabırdan başka bir şey dilenmiyor taraftarlara...