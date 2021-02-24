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Yunanistan’dan ‘Ayasofya’ya yeniden müze statüsü verilsin’ çağrısı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul’daki Ayasofya Camisi’ne yeniden müze statüsünün verilmesi gerektiğini belirtti.

Yunanistan’dan ‘Ayasofya’ya yeniden müze statüsü verilsin’ çağrısı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Dendias, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin video konferans yoluyla düzenlenen oturumunda, “Yunanistan için özel önem taşıyan bir konuya da değinmek istiyorum, kültürel haklara tam uyulması. Tüm ülkeler, siyasi, ekonomik, kültürel sistemleri ne olursa olsun, kültürel anıtların statüsünü değiştirmekten kaçınmalı” diye konuştu.

Anıtın statüsünün değiştirilmesi için önce ilgili toplulukların onayını almanın, BM ve UNESCO gibi kurumlar dahil ilgili taraflara önceden bilgi vermenin zorunlu olduğunu savunan Dendias, “Diğer şeylerin yanı sıra, Ayasofya anıtının camiye dönüşmesini kastediyorum. Bu, kültürel mirasa saygı kavramına aykırı. Biz, diğer uluslararası örgütler ve kurumlarla birlikte, bu anıta eski statünün geri verilmesini talep ediyoruz” ifadesini kullandı.

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