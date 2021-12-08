UNESCO'nun 2021 için belirlediği, halk ozanımız Yunus Emre'nin 700'üncü ölüm yıldönümü sebebiyle düzenlenen ve ünlü ozanın şiir ve yazılarından yola çıkılarak hazırlanan eser, Ankara'da 11 Aralık Cumartesi günü saat: 20'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ana salonunda gerçekleştirilecek. Müziklerin düzenlemesini ve Orkestra Şefliğini Eray İnal'ın üstlendiği eserin rejisörlüğünü Murat Atak yapıyor.

Konserde, Devlet Opera ve Bale Sanatçıları Nurdan Küçükekmekçi, Tuğçe Oğuzülgen, Emre Akkuş, Mehmet Yılmaz; Kültür Bakanlığı Türk Müziği Sanatçıları Süleyman Yardım ve Tanju Durak'ın yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçıları Özlem Akdoğan, Devrim Ö. Akın ve H. Tolga Tümer görev alıyorlar.

Eser, dünyaca ünlü halk ozanımız Yunus Emre'nin yaşam öyküsünü ve düşüncelerini günümüze aktarırken, tasavvuf müziğinin klasik batı müziği enstrümanları ile harmanlandığı eşsiz bir müzik ziyafetini de izleyicilere sunuyor.