Yürek yakan olay! Arkadaşı için öldü! 0:00 / 0:00

DHA

Adıyaman'da, dün akşam saatlerinde Kahta- Diyarbakır kara yolu üzerinde Kahta Çayı´nda yürekleri yakan bir olay meydana geldi.

BOĞULAN ARKADAŞI İÇİN SUYA ATLADI

DHA'da yer alan habere göre birlikte çay kıyısına giden iki arkadaştan Mehmet Kalaycı, serinlemek için suya girdi. Kalaycı´nın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören arkadaşı Mustafa Batmaz da suya girdi.

AKINTIDA KAYBOLDU

Ancak Batmaz da akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. Mehmet Kalaycı, vatandaşlar tarafından kurtarılırken, Batmaz´a ise ulaşılamadı.

4 SAAT SONRA CANSIZ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı dalgıçlar ile sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin 4 saatlik çalışmasıyla Mustafa Batmaz´ın cansız bedenine ulaşıldı.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI

Laborant olan evli ve 1 çocuk babası Batmaz´ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi´nin morguna konuldu.

Tedavisi süren Mehmet Kalaycı´nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.