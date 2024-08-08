'ŞİKAYETLER ETKİLİ OLDU'

Ticaret Bakanlığı, yapılan düzenleme ile ilgili bir açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde e-ticaret siteleri ile ilgili yapılan şikayetlere dikkat çekildi.

Açıklamada, "Son aylarda yurtdışından posta veya hızlı kargo yoluyla ülkemize gelen, gerçekte ticari faaliyet amaçlı eşyalarda gerek kalite düşüklüğü nedeniyle tüketicilerden, gerekse de bu ithalatın çok hızlı artması nedeniyle imalatçı-satıcı esnaf, tacir ve KOBİ'lerden esnaf odalarından ticaret ve sanayi odalarından satış, üretim ve istihdam kaybı şeklinde yoğun şikayetler gelmesi üzerine, bu konuda aksiyon alınması gereği doğmuştur" denildi.