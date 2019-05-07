Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 9 milyon 333 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15,1 azalarak 11 milyon 687 bin seyahat olarak gerçekleşti.



Yıllık olarak değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre %1,7 artarak 78 milyon 523 bin olarak gerçekleşti.



SEYAHATE ÇIKANLAR ORTALAMA 467 TL HARCADI



Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 76 milyon 796 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,6 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 467 TL oldu.



Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre %4,7 azalarak 633 milyon 721 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 2018 yılında 8,1 gece, seyahat başına ortalama harcama ise 513 TL oldu.



SEYAHATE ÇIKANLAR, 5 MİLYAR 455 MİLYON 651 BİN TL HARCADI



Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2018 yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,7 azalarak 5 milyar 455 milyon 651 bin TL olarak gerçekleşti.

Bu yılda, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre %14 artarak 40 milyar 266 milyon 153 bin TL oldu.



Seyahate çıkan kişi, geceleme sayısı ve harcamalar, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık ve Yıllık, 2018



Yıllık olarak değerlendirildiğinde yurt içi turizm harcamasının %91,3'ünü 36 milyar 758 milyon 331 bin TL ile kişisel harcamalar, %8,7'sini ise 3 milyar 507 milyon 822 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.



YAKINLARI ZİYARET AMACI İLE YAPILAN SEYAHATLER YÜZDE 69,2 İLE İLK SIRADA YER ALDI



Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada %16 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %6,5 ile "sağlık" yer aldı.



Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise, %64 ile "yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, ikinci sırada %26,8 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %4,6 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.



SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ, AKRABA EVİNDE KALDI



Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 50 milyon 876 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş, akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 16 milyon 597 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 4 milyon 150 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.



Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 443 milyon 637 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş, akraba evinde" kaldı. İkinci sırada 101 milyon 464 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 47 milyon 521 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.



