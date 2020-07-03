TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in görevine son verildi. Bir gün önce istifa eden sonrasında tekrar yola devam kararı alınan ancak ertesi gün bu kez Başkan Kadir Dağlı tarafından görevine son verilen Yusuf Şimşek yaşadıkları karşısında şoka uğradı. Şimşek'in görevden alınmasının ardından yardımcı antrenörlerden Engin Çatır da yapılanları etik bulmayarak istifa etti.

Yusuf Şimşek, 18 yıllık futbol ve 10 yıllık teknik direktörlük kariyerinde son 2 günde yaşadıklarının tarifinin olmadığını belirterek, "Kulübün önünü açmak için 1 gün önce istifa ediyorum, 'hedefe ulaşıldı' diye büyük çaba sonucunda ikna ediliyorum. Sonra başkan görevine son veriyor. Futbolculara, ekibime ve Balkes taraftarlarına teşekkürler" ifadelerini kullandı.