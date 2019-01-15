İkinci Dünya Savaşı sırasında, yaklaşık 70 bin Yahudi, Nazi işgali altındaki Avrupa'dan kaçarak İngiltere'ye sığınmıştı.

Nazi iktidarı tarafından Alman vatandaşlığından çıkarılan binlerce Yahudi'nin çocukları ve torunları için Brexit süreciyle birlikte tersine göç de başlamış gibi görünüyor.

Almanya yasaları, Holokost kurbanları ve onların soyundan gelenler için özel bir vatandaşlığa geri dönebilme maddesi barındırıyordu. Ancak AFP'nin haberine 2015 yılında sadece 43 İngiliz, bu maddeyi kullanarak Alman pasaportu için başvuruda bulunmuştu.

Bu rakam, Brexit referandumunun yapıldığı 2016 yılında 684'e, 2017'de 1667'ye yükselirken, 2018'in ilk 9 ayında 1229 İngiliz vatandaşı Holokost kurbanlarına verilen özel haktan faydalanarak Almanya vatandaşlığı için başvuruda bulundu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında büyükanne ve büyükbabası toplama kamplarında öldürülen İngiliz opera sanatçısı Simon Wallfisch de bu isimlerden birisi.

İki çocuk babası olan 36 yaşındaki Wallfisch, Alman pasaportuna başvurmasıyla ilgili olarak karışık duygular yaşadığını belirtirken, "Benim ve ailemin geleceği için büyük bir aile trajedisini kullanmak zorunda kaldım. Tabi ki karışık duygular içindeyim. Bir tarafta aileme karşı bir çeşit ihanet içerisinde gibi hissederken, diğer taraftan burada bir zafer olduğunu hissediyorum. Alman olarak, her zaman hissettiğim gibi bir Avrupalı olarak kalmanın milliyetçilere ve Nazilere karşı bir zafer olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanıyor.

29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden ayrılması beklenen İngiltere'de birçok kişinin 27 AB ülkesinde çalışma ve serbest seyahat haklarını elinde tutmak için yollar aradıkları biliniyor.

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