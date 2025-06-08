Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!

Güncel müziğin tınısını takip eden, genç müzisyenlerin platformu Z Frekansı, bu hafta yeni dönem Türkçe müziğin önde gelen seslerinden Sena Nur Gül'ü, nam-ı diğer Paptircem'i konuk etti.

Küçük yaşta konservatuvar eğitimi alan, daha sonra Psikoloji ve Felsefe'ye yönelerek lisans öğrenimi bu alanlarda alan Sena; müzikten hiç kopmayan ama her zaman kendi çizgisinde ilerleyen yetenekli bir ses.

"Paptircem" hikayeyi de çocukluğuyla bağının ne kadar kuvvetli olduğunun bir göstergesi. Tıpkı programda seslendirdiği "Kaptan" şarkısının hikayesi gibi.

Harika şarkılar ortaya çıkaran, şarkılarında bir hikaye yaratmayı başarabilen Paptircem ile ilgili bence en öne çıkan şey, kendi müzikal evrenini yaratabilmiş olması. Tınısı, sözleri, hikayesi ayırt edilebilen bir noktada. Aldığı Felsefe öğrenimi de üretimine, kendi iç dünyasına ve kendi iç dünyasından çıkan müziğine olağanüstü katkıda bulunmuş.

Bu üretken ses tam bir konser müzisyeni. Sahneleri seviyor, sesiyle sahnede var oluyor. Yeni konserler ve yeni bir albüm de yolda!