Z kuşağı nasıl para kazanacak?

İnsanlık tarihinde her dönemin kendine özgü yaşamsal sorunları olmuş. Krizler, savaşlar, pandemiler... Dünya düzeni değiştikçe yaşadığı döneme ayak uydurmak için insan da değişmiş. Alttan gelenler yeni gelişmelere daha kolay adapte olmuşlar ama eski kuşak yeni gelişmelere direnç göstermiş. Bu durum kuşak kavramını ve kuşak çatışması dediğimiz şeyin ortaya çıkmasına sebep olmuş. Farklı kuşaklar kısmen içinde büyüdükleri ekonomik bağlam nedeniyle daha derin farklılıklar sergiliyor. Sen, çocuğun ve annen... Hepinizin dünyaya farklı açıdan bakmanızın, olaylara farklı tepkiler vermenizin nedeni işte bu.

Dünya genelinde 1997 ile 2012 yılları arasında doğan yaklaşık 2 milyar kişi Z Kuşağı'nın bir parçası. Dijital gelişmelerde ivme yaşanan bir dönemde dünyaya gelen Z Kuşağı teknoloji meraklısı bir nesil olarak değerlendiriliyor. Her kuşak için basit tanımlamalar ve popüler görüşler vardır; örneğin baby boomers kuşağı 2. Dünya savaşı sonrası doğum oranlarında görülen yüselişle, milenyum kuşağı 2007 mali kriziyle şekillenmiştir. Z kuşağı için popüler görüş ise akıllı telefonların onları mutsuz ettiği ve büyüklerinden daha kötü hayatlar yaşayacakları yönünde. Ancak araştırmalar, bu kuşağın, daha çok sorguladığını, zor beğendiğini, kolay vazgeçebildiğini ve yüksek beklentilere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Z kuşağı tam olarak teknolojinin içine doğmuş, bugün hepimizin hayatını etkileyen teknolojilerin olmadığı bir dünyayı hayal dahi edemeyen bir nesil.

Alfa kuşağını ise 2025 yılından itibaren Beta kuşağı, ardından da Gama ve Delta kuşakları takip edecek. Bilim insanları her 15 yılı bir kuşak dönemi olarak tanımlıyor.

Z kuşağı hakkında iyimser olmalı mıyız?

Her geçen gün daha fazla insan Z kuşağının, ebeveynlerinden daha kötü durumda olduğunu dile getiriyor. Gençler de ev satın almanın zorluğundan iklim değişikliğinin yaklaşan tehlikelerine kadar her konuda endişeli. Sosyal bilimciler, bu kuşağın anksiyete ve depresyon problemleri olduğundan bahsediyor. Amerika ve İngiltere'deki politikacılar akıllı telefonları yasaklamayı ve 16 yaşından küçükler için sosyal medyayı kısıtlamayı düşünüyor; ebeveynler ve okul öğretmenleri her yerde ekran süresini denetlemeye çalışıyor. Tüm bunlar Z Kuşağı hakkında iyimser olmamızı zorlaştırabilir. Ancak dünyanın dört bir yanına ve daha geniş bir dizi ölçüme baktığınızda, Zoomer'lar birçok açıdan oldukça iyi durumdalar.