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        Haberler Magazin Zafer Alagöz'ün babası, Cevdet Algöz son yolculuğuna uğurulandı

        Zafer Alagöz'ün babası, Cevdet Algöz son yolculuğuna uğurulandı

        Zafer Alagöz'ün babası, Cevdet Algöz'ün cenazesi, bugün Burhaniye Koca Camii'nde kılınan namazın ardından Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:42 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:49
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        83 yaşındaki Annesi Güner Algöz'ü 8 Mart'ta kaybeden oyuncu Zafer Algöz'ün babası Cevdet Algöz de önceki gün, bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

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        Cevdet Algöz'ün cenazesi, bugün Burhaniye Koca Camii'nde kılınan namazın ardından Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Caminin avlusunda taziyeleri kabul eden Zafer Algöz'ü, müzisyen Hüsnü Şenlendirici, yazar Can Yılmaz, oyuncular Erkan Can, Bülent Şakrak ve Umut Kurt ile Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve sanatçı dostları da yalnız bırakmadı.

        #Zafer Alagöz
        #Cevdet Algöz
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