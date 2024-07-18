Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 17:19 Güncelleme: 18.07.2024 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özdağ hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Özdağ hakkında 26 Şubat 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisindeki basın açıklamasında, MİT mensuplarının kimlik bilgilerini makam görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.

        O dönem milletvekili olan Özdağ hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması için 9 Mart 2020'de fezleke düzenlendiği, 14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilememesi nedeniyle iddianame hazırlandığı belirtildi.

        Özdağ'ın, Meclis'te yaptığı basın açıklamasında, mevcut konumu itibarıyla MİT mensuplarının kimlik bilgileri, makam, görev ve faaliyetleri ile ilgili bilgilerin açıklanmasının ilgili kanun kapsamında suç teşkil ettiğini bilebilecek durumda olduğuna işaret edilen iddianamede, şüphelinin basın açıklamasında Libya'da şehit düşen MİT mensuplarının kimlik bilgilerini görev ve faaliyetleri ile icra ettikleri yeri açıkladığı aktarıldı.

        İddianamede, şunlar kaydedildi:

        "Yasama sorumsuzluğu, Meclis çalışmalarıyla sınırlı olmak kaydıyla Meclis Genel Kurulu, siyasi parti grup toplantıları ve komisyonlarda kullanılan oylar ile söz ve düşünce açıklamaları koruma altına alınmıştır. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83/1 ve 95. maddeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 18. maddesi bir arada değerlendirildiğinde, milletvekilleri tarafından yapılan basın açıklamalarının Meclis çatısı altında yapılmış olsa dahi yasama sorumsuzluğu kapsamında koruma altına alınmadığı, aksi yöndeki görüşlerin anayasal ve yasal dayanaktan yoksun bulunduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır."

        Özdağ'ın, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27/2 ve 5237 Sayılı TCK'nin 53/1-2 maddeleri gereğince 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Solun başka işi gücü yok mu
        Solun başka işi gücü yok mu
        Korner direkli saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Korner direkli saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        von der Leyen yeniden AB Komisyonu lideri
        von der Leyen yeniden AB Komisyonu lideri
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından ziyarete açılıyor
        Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından ziyarete açılıyor
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Joao Felix iddiası!
        Joao Felix iddiası!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı