Zaglebie Lubin - Jagiellonia Bialystok düellosu

Polonya Ekstraklasa maçında Zaglebie Lubin ile Jagiellonia Bialystok, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Zaglebie Lubin 6 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Jagiellonia Bialystok 6 puanda ve 5. sırada. Zaglebie Lubin, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Jagiellonia Bialystok son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 717 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Zaglebie Lubin kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Jagiellonia Bialystok sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Zaglebie Lubin son hafta oynanan Korona Kielce maçında 0-2 kazandı.

Jagiellonia Bialystok ise Wisla Plock karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Zaglebie Lubin, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Jagiellonia Bialystok, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Jagiellonia Bialystok, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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