Zaglebie Lubin - Slask Wroclaw maçı heyecanı

Polonya Ekstraklasa maçında Zaglebie Lubin ile Slask Wroclaw, 14 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. 12 puanlı Zaglebie Lubin 6. sırada bulunuyor, Slask Wroclaw 6 puana sahip ve 13. sırada. Zaglebie Lubin son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Slask Wroclaw, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 172 kodlu maçı oynayanlar; Zaglebie Lubin galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Slask Wroclaw galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Zaglebie Lubin önceki hafta Cracovia Krakow mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Slask Wroclaw ise Korona Kielce karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Zaglebie Lubin, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 4 gol yedi.

Slask Wroclaw, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Slask Wroclaw, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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