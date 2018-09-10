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Zaharçenko cinayetinde terör örgütü DEAŞ şüphesi!

Tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Aleksandr Zaharçenko suikastini DEAŞ'ın üstlendiği iddia edildi. Rus İstihbarat Servisi (FSB) tarafından suikast sonrasında başlatılan soruşturma neticesinde ilk bulgular terör örgütü DEAŞ'ı gösterdi.

10.09.2018 - 14:25 | Güncelleme: İHA

Rus İstihbarat Servisi (FSB) tarafından suikast sonrasında başlatılan soruşturma neticesinde ilk bulgular terör örgütü DEAŞ'ı gösterdi. Rus istihbaratı ve Donetsk Halk Cumhuriyeti istihbaratı tarafından yapılan ortak çalışma sonucunda suikastin planlayıcısı olduğu iddia edilen Dağıstan uyruklu Rus vatandaşı Magomedov Majid yakalandı. Majid, ilk sorgusunda geçtiğimiz yıl Dağıstan’da operasyonla öldürülen DEAŞ’ın Kuzey Kafkasya lideri İlyas Halilov’a bağlı çalıştığını kabul etti. Majid, Halilov’un öldürülmesinden sonra Ukrayna’da bulunan DEAŞ'ın Ukrayna sorumlusu Ali Homutaeva tarafından o bölgeye çekildiklerini, bu bölgede daha rahat hareket ettiklerini söyledi.

UKRAYNA DESTEKLİYOR İDDİASI 

FSB tarafından yapılan operasyonlar sonrası hazırlanan raporda, Zaharçenko suikastinin faillerinin Ukrayna Federal Servis (SBU) tarafından desteklendiği, gerçekleşen saldırıların SBU tarafından planlandığı iddia edildi. Ukrayna Federal Servisi ise gerçekleşen suikastten sonra yapılan suçlamaları sert bir şekilde reddetmişti. FSB’nin yeni raporu sonucunda Kiev’in yine zor durumda bırakıldığı öğrenildi. Diğer taraftan operasyonlar sürerken, saldırıyla ilişkili olan birçok kişi gözaltına alındı.

ZAHARÇENKO'NUN DANIŞMANI DA GÖZALTINDA 

Rus istihbaratı ve Donetsk Halk Cumhuriyeti istihbaratı tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki Magomedov Majid’in verdiği isimlere yönelik operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. En çok dikkat çeken isim ise Aleksandr Zaharçenko’nın danışmanlarından biri oldu. İddialara göre suikastten önce danışmanının Zaharçenko’yu tuzağa düşürerek hedefe götürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

UKRAYNA MEDYASI ZAHARÇENKO'NUN ÖLÜMÜNE İNANMIYOR

Ukrayna basını, Ukrayna’da yaşanan iç savaştan sonra Rusya yanlılarının kurduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin geçen hafta suikastla öldürülen lideri Aleksandr Zaharçenko’nun ölümünün Rusya’nın kurgusu olduğunu iddia etti. 

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre geçtiğimiz hafta Donetsk’te bir kafede otururken bombalı saldırıyla öldürülen Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Aleksandr Zaharçenko’nun ölümünün Rus kurgusu olduğu iddia edildi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin yaşanan bombalı saldırıdan sonra yaptıkları araştırmayı irdeleyen Ukraynabasını, AGİT gözlemcilerinin Zaharçenko’nun cesedini görmediğini iddia etti. Bombalama sırasında görgü şahitlerinin beyanlarına da yer veren basın kuruluşları, Zaharçenko’nın kafede gerçekleşen görüşmeden erken ayrıldığını belirterek iddialarını güçlendirmeye çalıştı. Ukrayna basını, yaşananların tümünün Rusya’nın kurgusu olduğunu iddia ederek, saldırı haberleriyle Zaharçenko’nun izinin kaybedilmek istendiğini, Zaharçenko’nun ölmediğini, Donetsk’te üst düzey yetkililerin bunu bildiğini ve Zaharçenko’dan hala emir aldıklarını iddia etti. Rus basınında da yer alan haberle ilgili iddiaları birçok Rus gazeteci ise 'paranoyaklık ve deli saçması' olarak yorumladı.

Zaharçenko’nun ölümünün ardından Donetsk Halk Cumhuriyeti parlamentosunda yapılan oylama sonucunda başkanvekili görevine Parlamento Başkanı Denis Puşilin'in getirilmesi kararlaştırılmıştı.

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