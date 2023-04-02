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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zam sonrası 2 Nisan 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar?

Zam sonrası akaryakıt fiyatlarında güncel rakamlar araştırılıyor. Brent petrol ve döviz kurundan etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel gelişmeler merak edilirken son olarak yapılan zam sonrasında güncel fiyatları haberimizde derledik. İşte 2 Nisan Pazar güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

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  • Zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları: 2 Nisan bugün güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Akaryakıt fiyatlarında son durum... Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketliliğin yansıdığı akaryakıt fiyatları son olarak zam haberiyle gündeme gelmişti. Araç sahipleri için benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamları haberimizde paylaştık. Peki, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim veya zam var mı? İşte 2 Nisan güncel akaryakıt fiyatları... 
  • Zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları: 2 Nisan bugün güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

    AKARYAKIT FİYATLARINDA BİR ZAM DAHA!

    Benzin zammının hemen sonrasında otogaza (LPG) 29 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışı pompa fiyatlarına yansıdı.
  • Zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları: 2 Nisan bugün güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

    SON OLARAK BENZİNE ZAM GELMİŞTİ!

    Benzinin litre fiyatı 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zamlandı.
  • Zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları: 2 Nisan bugün güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 2 NİSAN 2023

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,31 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,38 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL
  • Zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları: 2 Nisan bugün güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,44 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL
  • Zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları: 2 Nisan bugün güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 21,75 TL

    Motorin fiyatı: 20,84 TL

    LPG fiyatı: 12,10 TL
  • Zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları: 2 Nisan bugün güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 21,73 TL

    Motorin fiyatı: 20,92 TL

    LPG fiyatı: 11,88 TL

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