Akaryakıt fiyatlarında son durum... Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketliliğin yansıdığı akaryakıt fiyatları son olarak zam haberiyle gündeme gelmişti. Araç sahipleri için benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamları haberimizde paylaştık. Peki, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim veya zam var mı? İşte 2 Nisan güncel akaryakıt fiyatları...