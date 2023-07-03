Memur maaşı zammı için artık nefesler tutulmuş durumda. Polis, doktor, öğretmen ve hemşire gibi birçok memurun yeni maaşları belli olmak üzere. Söz konusu duruma ilişkin hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalara imza attı. İşte, detaylar...