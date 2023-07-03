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Hemşire maaşları ne kadar olacak? 2023 Temmuz hemşire maaşları belli oluyor!

2023 asgari ücret ara zammının belli olmasının ardından gözler memur maaşlarına yapılacak zamlara çevrilmişti. Konuyla ilgili olarak hemşirelerin gözü kulağı da 2023 Haziran ayı enflasyonun açıklanmasının ardından belli olacak 6 aylık enflasyon oranına çevrilmiş durumda. İşte, 2023 hemşire maaşı ile ilgili son bilgiler...

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  • ZAMLI hemşire maaşları 2023: Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL olacak ve yüzde kaç zam gelecek?

    Memur maaşı zammı için artık nefesler tutulmuş durumda. Polis, doktor, öğretmen ve hemşire gibi birçok memurun yeni maaşları belli olmak üzere. Söz konusu duruma ilişkin hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalara imza attı. İşte, detaylar...
  • ZAMLI hemşire maaşları 2023: Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL olacak ve yüzde kaç zam gelecek?

    EN DÜŞÜK HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz ayında hemşire maaşlarına 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılacak. Zammın oranı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. 

    Bununla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelen son açıklamaya göre en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak.   
  • ZAMLI hemşire maaşları 2023: Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL olacak ve yüzde kaç zam gelecek?

    ŞU AN HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR?

    Buna göre, 2022 Temmuz'da 11,828 TL olan üniversite mezunu hemşire (Lisans - 5/1) maaşı, 2023 Ocak ayında artış oranının değişmesi sonucunda 15,611 TL oldu. 
  • ZAMLI hemşire maaşları 2023: Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL olacak ve yüzde kaç zam gelecek?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

    Seçimlerin ardından kolları sıvadık. Güçlü bir kabine kurduk. Meclis ve genel merkezdeki görevlendirmeleri neticelendirdik. İki kabine toplantımızda önümüzdeki dönemde atacağımız adımları belirledik. Birileri koltuk kavgasından başlarını kaldıramazken biz verdiğimiz sözleri yerine getirmeye başladık. Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası sonuçlandıracağız.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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