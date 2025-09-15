İSTANBUL TAKSİMETRE AÇILIŞ VE TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 30’luk zam sonrası taksi açılış ve indi bindi ücretleri de artış yaşadı.

Buna göre, taksimetre açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya yükseldi. İndi bindi olarak bilinen kısa mesafe ücreti ise 135 liradan 175 liraya çıktı.