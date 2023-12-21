Zanaatını aktarmak için 57 yaşında usta öğretici oldu

Halı dokuma işleri nedeniyle köydeki bazı kişiler tarafından engellendiğini anlatan Taç, zor zamanlar geçirdiğini aktardı. Taç, "Bir öğretmen ablam, benim elimden tuttu. 'Buraya geleli 15 sene oldu. Sen buna çok emek veriyorsun. Herkese sen tanıtım yapıyorsun' dedi. Beni halk eğitime götürdü. Orada keçe kursu, 3 boyutlu çalışmalara başladım. Kalfalık belgemi aldım. Sonra da ustalık belgesi aldım. Halk eğitimde 1 sene de ücretsiz halı dokudum. Yaşlı ablalar bile 'Keşke gözlüklerimizi takıp, torunlarımıza halı dokuyup, harçlık verebilsek' diyor" dedi.

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İLK KEZ KALEİÇİ'NE GİDİNCE GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya Olgunlaşma Enstitüsü ile tanıştığını aktaran Taç, "İlk kez Kaleiçi'ne geldim. Bora beyle gelmiştim. Çok duygulandım. Üzüldüm ve ağlamaya başladım. Bora bey bana 'Ağlama Ayşe abla, niye ağlıyorsun?' dedi. 'Buraya ilk defa geliyorum. Burada başka bir yer daha varmış' dedim. Çok duygulandım ve ona sarıldım. Halının başından hiç kalkmamıştım.

Sosyal yaşantım hiç olmadı. Emine hocamla tanıştık. Benim anlattığım hikayeleri dinledi. Bana 'Sınavlar olacak katılmak ister misin' dedi. 'Sevinirim, katılırım hocam' dedim. Sınava katıldım, 1'incilikle bitirdim. Sonra Emine hocam 'Kazandın' diye aradı. Çok heyecanlandım. 57 yaşından sonra öğretmen oldum. Buna köyde inanan olmaz. Köydekiler benim ortaokulu, liseyi okuduğumu da bilmiyor. Bana emek veren herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.