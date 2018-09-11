Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, Zara'ya Harbiye Açıkhava konserinde sürpriz isimler de eşlik etti. Şarkıcı, Özlem Özdil'le beraber 'Seher Yeli' şarkısını seslendirirken, maNga grubunun solisti Ferman Akgül'le de Aşık Veysel’in unutulmaz eseri 'Kara Toprak'ı seslendirdi.

Konserin bir diğer sürprizi ise ünlü YouTuber grubu ‘Kafalar ve Türk Müziği’nin efsanevi ismi Cahit Berkay oldu. Kafalar Grubu danslarıyla sanatçıya eşlik ederken, Cahit Berkay da ‘Selvi Boylum' ve 'Dostum Dostum’ şarkısına düet yaptı.

Konser öncesi basın mensuplarını karşısına geçen Zara, her yıl Harbiye'de konser verdiğini ancak bu yılın çok farklı olduğunu dile getirdi. Ünlü şarkıcı, "Aslında 20'li yaşlarda metal ve rock dinlerdim. Halk müziğini sonradan keşfetmiştim. Bu gece halk müziği yanı sıra gençliğime de gitmek istiyorum. Türkiye'nin en önemli saz üstadlarıyla çalışıyorum ve hepsi burada" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı trafik kazası hakkındaki sorulara şarkıcı, "Evet çok üzülmüştük. Annemin de duymasını istememiştim ama her şey çok çabuk oldu. Bu hayatın Allah tarafından bana ikinci kez hediye olduğuna inanıyorum, alacak nefesimiz varmış demek ki" cevabını verdi.

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