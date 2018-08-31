Zaragoza - Las Palmas düellosu

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Zaragoza, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Las Palmas takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Zaragoza 4 puanla 8. sırada, Las Palmas 4 puanla 4. sırada bulunuyor. Zaragoza son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Las Palmas, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 488 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Zaragoza kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.80, Las Palmas sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Zaragoza son hafta oynanan Las Palmas maçında 2-0 yenildi.

Las Palmas, Zaragoza karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Zaragoza, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

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