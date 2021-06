"İNATÇILIĞIM BENİ BUGÜNLERE GETİRDİ"

Ünlü şarkıcı Zayn Malik, geçtiğimiz aylarda hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı.

Yeni albümü 'Nobody is Listening' ile raflardaki yerini alan Malik, "İnsanlar bana bir işin nasıl yapılacağını söylediğinde, ben o işi her zaman alışılagelmişin dışında yapmışımdır. İnatçılığım ve farklı olmaya çalışmam beni bugünlere getirdi" ifadelerini kullanmıştı.