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Zayn Malik'ten Gigi Hadid hamlesi!

Oscar ödüllü aktör Leonardo DiCaprio ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde olan Gigi Hadid, geçtiğimiz günlerde 2. yaşına giren kızı Khai'nin doğum günü pastasını sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü modelin paylaşımında olaylı bir şekilde ayrıldığı Zayn Malik detayı ise dikkat çekti. Hadid'in bu hareketi ikilinin aşklarına bir şans daha verecekleri yorumlarına sebep olsa da Malik, son hamlesiyle adeta ters köşe yaptı

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  • Zayn Malik'ten Gigi Hadid hamlesi! - Magazin haberleri

    Gigi Hadid (26) ile Zayn Malik (29), 6 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ekim ayında noktalamıştı. Malik'in, sevgilisinin annesi Yolanda Hadid'e (58) hem sözlü hem de fiziksel şiddet uygulaması nedeniyle uzaklaştırma ve öfke kursuna gitme cezası aldığı basına yansımıştı.
  • Zayn Malik'ten Gigi Hadid hamlesi! - Magazin haberleri

    ESKİ SEVGİLİSİNİ ETİKETLEDİ

    Gigi Hadid, tüm bunların ardından geçtiğimiz günlerde Eylül 2020'de dünyaya gelen kızı Khai'nin doğum gününü kutlamıştı. Sosyal medyada çocuğunun yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Hadid, kızının doğum günü pastasını 75.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınlamıştı.

    Fotoğrafa, "Melek kızımız bugün 2. yaşına girdi" notunu yazan ünlü model, gönderisine eski sevgilisi ve kızının babası Zayn Malik'i de etiketlemişti.
  • Zayn Malik'ten Gigi Hadid hamlesi! - Magazin haberleri

    "UNUTULMAZ ÇİFT"

    Gigi'nin bu hamlesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından; "Gigi'nin Zayn'i etiketlemesine çok sevindim, unutulmaz bir çiftlerdi", "Gigi, hikayesinde Zayn'i etiketledi. Bence onlar hala mutlu bir çift, ve sonsuza kadar birlikte olacaklar" ve "İkisini birlikte görmeyi özledim" gibi yorumlar yapılmıştı.
  • Zayn Malik'ten Gigi Hadid hamlesi! - Magazin haberleri

    TAKİBİ BIRAKTI

    Ancak ikilinin yeniden barışabilecekleri gündeme gelirken Zayn Malik'ten şaşırtıcı bir hamle geldi. Ünlü şarkıcı, eski sevgilisi Gigi Hadid'i sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Khai adında bir kızları bulunan ikiliden Hadid ise Malik'i takip etmeye devam ediyor.
  • Zayn Malik'ten Gigi Hadid hamlesi! - Magazin haberleri

    "GÖZÜNÜ DİKTİ!"

    Öte yandan Gigi Hadid'in adı geçtiğimiz haftalarda Oscar ödüllü aktör Leonardo DiCaprio ile anılmıştı. Taraflar konuyla alakalı suskunluklarını korurken, DiCaprio'nun model Gigi Hadid ile romantik bir bağ kurduğu öne sürülmüştü.

    "Us Weekly"nin haberine göre; DiCaprio, Hadid'e 'gözünü dikti' ancak ünlü isim, aktöre aynı ilgiyi göstermedi.
  • Zayn Malik'ten Gigi Hadid hamlesi! - Magazin haberleri

    "ARALARINDA CİDDİ BİR İLİŞKİ YOK"

    "InTouch" ise Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid'in yazın birkaç kez görüştüğünü fakat aralarında ciddi bir ilişkileri olmadığını bildirmişti.

    "BİRBİRLERİNE İLGİ DUYUYORLAR"

    Dergiye konuşan kaynaklardan biri, "Gigi ve Leonardo, birkaç yıl önce tanıştılar ve birbirlerine ilgi duyuyorlar. Gigi, tam onun tipi; muhteşem..." şeklinde konuşmuştu.

    Bir diğer kaynak ise, ikilinin sadece arkadaş olduklarını iddia etmişti. DiCaprio ve Hadid, henüz haklarında çıkan haberlerle alakalı bir açıklama yapmamıştı.

    Fotoğraflar: AP, Instagram, Reuters.

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