Zehir tacirlerinin Avrupa sevkiyatına jandarma darbesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde, Küçükçekmece'den Avrupa ülkelerine uyuşturucu madde sevk edilmeye çalışıldığı bilgisine ulaştı.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Avrupa ülkelerine sevk edilmeye çalışılan uyuşturucu maddenin izini süren jandarma ekipleri, söz konusu uyuşturucu maddenin doğu illerinden İstanbul'a getirildiğini, T.Ç. ve S.Ç. isimli şahısların Küçükçekmece’de sakladıkları uyuşturucu maddeyi ambalajlayarak Avrupa ülkelerine sevk etmek için yaklaşık üç aydır fırsat kolladıklarını tespit etti. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştırarak şüphelileri takibe alan jandarma ekiplerince, uyuşturucu maddenin bir araca yüklendiği belirlendi.

SEVKİYAT ARACINA OPERASYON

Uyuşturucu yüklü aracı yakın takibe alan jandarma ekipleri, söz konusu araca operasyon düzenledi. Ekiplerin durdurduğu araçta bulunan şüpheliler T.Ç. ile S.Ç. etkisiz hale getirildikten sonra yapılan detaylı aramada, şeffaf poşetlere sarılarak paketlenmiş ve çantalara doldurulmuş 60 paket içerisinde toplam 41 kilogram uyuşturucu madde (eroin) ile uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 550 TL para ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.Ç. ve S.Ç., sorgularının ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, uyuşturucu madde temin etmek, uyuşturucu madde nakil etmek" suçlarından haklarında düzenlenen dosya ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

T.Ç. ve S.Ç. isimli zehir tacirlerinin bağlantılı olduğu diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.