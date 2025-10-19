Zeki Başeskioğlu son yolculuğuna uğurlandı

İş adamı Zeki Başeskioğlu, dün evinde yemek yediği sırada fenalaşıp hayatını kaybetti. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 95 yaşında vefat eden Zeki Başeskioğlu'nun cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılındı.

Zeki Başeskioğlu'nun üç oğlu ile kızı taziyeleri kabul ederken, bir dönem birlikte yakın arkadaş olduğu sanat ve cemiyet dünyasından ünlü dostlarının Başeskioğlu'nu uğurlamaya gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Aile dostları, eski çalışanları ve yakınlarının yer aldığı törende torunu Buse Başeskioğlu, dedesinin ardından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: Aslında yaşına göre sağlıklıydı tabii bir takım yaşlılığa bağlı hastalıkları vardı. Biz de beklemiyorduk ani oldu. İstanbul'da Mimaroba'da oğlu Feyyaz Başeskioğlu ile kalıyordu. Emekli hayatı sürdürüyordu, babamla beraber emilimden geldiğince ona güzel baktık, mutluydu. Fiziksel olarak çok hareket edemediği için çok fazla dışarıya çıkmıyordu. Dostları arada gelip ziyarette bulunuyordu. Evinde yemek sofrasında yemek yerken vefat etti.