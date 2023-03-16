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Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'nın en büyük destekçilerinden olan İngiltere'nin başbakanı Sunak, Ukrayna lideri Zelenskiy'le telefonda görüştü.

Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü
AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sunak ile iyi bir görüşme yaptığını" belirterek, ona cephedeki durum, Bahmut'un savunması hakkında bilgi verdiğini aktardı.

Görüşmede uluslararası etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Zelenskiy, "Her zamanki gibi Ukrayna'ya savunma ve ekonomik desteğin güçlendirilmesinde somut sonuçlar var. İngiltere'nin değişmez tutumunu takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

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