Zelenskiy: Macron taviz vermeyi teklif etti 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imajını kurtarmak için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un egemenliklerinden taviz vermeyi teklif ettiğini söyledi.

Zelenskiy, İtalya'nın Rai 1 televizyon kanalına verdiği röportajında, Macron'un savaştan sonra iki tarafın da aşağılanmaması ve Rusya için çıkış yolu bulma konusundaki açıklamalarını değerlendirdi.

Rusya için bir çıkış yolu aramaya gerek olmadığını vurgulayan Zelenskiy, "Sayın Macron bunu boşuna yapıyor. Rusya istemediği ve kendisine ihtiyacı olduğunu anlamadığı sürece savaşı durdurmak için hiçbir şey yapmayacak, hiçbir çıkış yolu aramayacaktır." dedi.

Zelenskiy, "Ben kendisinin (Fransa Cumhurbaşkanı Macron) arabuluculukta bazı sonuçlar elde etmek istediğini biliyorum ama bulamadı. Ve bizim tarafımızdan değil, Rusya’dan." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in "imajını" kurtarmak için egemenliklerinden taviz vermeyeceklerine dikkati çeken Zelenskiy, "Bana Başkan Putin'in 'imajını' kurtarmak için egemenliğimizin taviziyle ilgili bazı şeyler önermek bazı liderler açısından pek doğru değil.” ifadelerini kullandı.