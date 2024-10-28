Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın sona ermesinde Modi'nin 'etkili olabileceğini' belirtti

Zelenskiy, The Times of India gazetesine verdiği demeçte, Modi'nin, Rusya'yı müzakere masasına getirebileceği mesajını verdi.

Görüşmelerin Hindistan'da yapılabileceğine işaret eden Zelenskiy, "Modi, Ukrayna savaşının sona ermesinde etkili olabilir." diyerek bu etkinin, Modi'nin herhangi bir çatışmanın çözümündeki değerini gösterdiğini söyledi.

Zelenskiy, ekonomisinin ve ucuz enerji kaynaklarının bloke edilmesi gibi şekillerde Rusya üzerinde baskı kurulabileceğine dikkati çekti.

Hindistan, Batılı ülkelerinin Ukrayna'ya taraf olduğu savaşta Rusya'yı doğrudan eleştirmekten kaçınırken savaşın sona ermesi için sık sık diplomasi ve diyalog çağrıları yapıyor.