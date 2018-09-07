Zenit St. Petersburg II - Khimki maçı öncesi rakamlar

Zenit St. Petersburg II ve Khimki, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. 1 puanlı Zenit St. Petersburg II 19. sırada bulunuyor, Khimki 13 puana sahip ve 10. sırada. Zenit St. Petersburg II son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Khimki son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 332 kodlu maçı oynayanlar; Zenit St. Petersburg II galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 2.90, Khimki galibiyet oranı 2.00.

Zenit St. Petersburg II son hafta oynanan Shinnik maçında 1-0 kazandı.

Khimki ise Rotor Volgograd maçında 3-1 yenildi.

Zenit St. Petersburg II, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 13 gol yedi.

Khimki, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Khimki, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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