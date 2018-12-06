Konserinin ilk yarısında etkinlik alanını dolduran yaklaşık bin beş yüz kişiye, "Bu şarkılar 90'lı yılların parçaları ama hala da bilinir, güzel şarkılardır" diyen Zerrin Özer, sevenlerini söylediği şarkılar ile geçmişe götürdü. Sevilen sanatçı, sahne kıyafeti ve taktığı takılar ile de göz kamaştırdı.





YENİ ALBÜM MÜJDESİ

İki saat süren performansı esnasında dillere dolanan şarkılarıyla iz bırakan usta şarkıcı Zerrin Özer, "Sağlık durumum gayet iyi. Konserlerime başlıyorum. Yakında Türkiye turnelerimiz olacak. Yoğun bir programımız var. Yaza doğru da usta sanatçılar ile birlikte düet yapacağımız bir albüm çıkarmayı düşünüyorum. O isimler sürpriz olsun" diyerek sevenlerine de yeni albüm müjdesi vermiş oldu.

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