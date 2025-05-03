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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Zeugma Ensemble'dan 'Bahar Konseri' CSO Ada Ankara

        Zeugma Ensemble'dan 'Bahar Konseri'

        Zeugma Ensemble, 4 Mayıs'ta "Bahar Konseri"yle CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 00:07 Güncelleme: 03.05.2025 - 00:07
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        Zeugma Ensemble'dan 'Bahar Konseri'
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        Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Bahar Konseri ile Zeugma Ensemble, Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. Şef Ulaş Kurugüllü yönetimindeki, baharın coşkusunu ve tazeliğini yansıtan bu gecede, Özgür İnce (keman & sanat yönetmeni), Kamil Kaplan (bariton), Tahir Aydoğdu (kanun) ve Sercan Halili (kemençe) sahne alacak.

        Klasik müzikten geleneksel ezgilere uzanan zengin repertuvarı ve etkileyici yorumlarla baharın ruhu müzikle buluşacak. Zeugma Ensemble “Bahar Konseri” 4 Mayıs 2025’te saat 20.00’de Bankkart Mavi Salon’da müzik ziyafeti sunacak.

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        #CSO Ada Ankara
        #Zeugma Ensemble
        #Ankara Devlet Opera ve Balesi
        #konser
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