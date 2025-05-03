Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Bahar Konseri ile Zeugma Ensemble, Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. Şef Ulaş Kurugüllü yönetimindeki, baharın coşkusunu ve tazeliğini yansıtan bu gecede, Özgür İnce (keman & sanat yönetmeni), Kamil Kaplan (bariton), Tahir Aydoğdu (kanun) ve Sercan Halili (kemençe) sahne alacak.

Klasik müzikten geleneksel ezgilere uzanan zengin repertuvarı ve etkileyici yorumlarla baharın ruhu müzikle buluşacak. Zeugma Ensemble “Bahar Konseri” 4 Mayıs 2025’te saat 20.00’de Bankkart Mavi Salon’da müzik ziyafeti sunacak.