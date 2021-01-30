"Mozaikleri oluşturan küçük taş parçalarının, harçlarının bozulmalarını kontrol ediyoruz. Eğer böyle bir risk var ise bunlara dağılma olmadan, bozulma ilerlemeden müdahale ediyoruz ve gelecek kuşaklara aktarmak üzere biraz daha ömrünü uzatıyoruz. Bozulmaların ilerlememesi için zamanında müdahale etmeye çalışıyoruz. Biraz konum ve biraz ziyaretçi sirkülasyonuyla ilgili bazı sıkıntılar olabiliyor ama ona da zamanında müdahale ederek gerekli işlemleri yapıyoruz."