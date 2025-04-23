Zeugma'nın 2 bin yıllık 'Mars heykeli'

Zeugma Antik Kenti'nde 1999 yılında yürütülen kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarılan Roma dönemine ait bronz Mars heykeli, Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Bereketi ve gücü simgeleyen yaklaşık 1,5 metre boyundaki heykel, restoratörler tarafından özenle korunarak gelecek kuşaklara aktarılmaya çalışılıyor.

Bir elinde mızrak, diğer elinde çiçek tutan bronz heykelin göz bebekleri altın ve gümüşten yapılmış. Hızlı ve keskin yüz ifadesiyle dikkati çeken heykel, 2011 yılından bu yana müzede sergileniyor.

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Müzenin en dikkat çekici eserlerinden biri olan Mars heykeli, düzenli olarak yapılan koruyucu müdahalelerle muhafaza ediliyor.

"HEYKELİN YÜZEYİNDE BİRİKEN TOZLARI DÜZENLİ OLARAK TEMİZLİYORUZ"

Gaziantep Müze Müdürlüğü'nde restoratör olarak görev yapan Esra Nur Bilici, heykelin bulunduğu dönemde kapsamlı restorasyondan geçirildiğini belirtti.

Yaklaşık 2 bin yıllık eserin temizliğinin büyük özenle yürütüldüğünü belirten Bilici, şunları kaydetti: