Zeynep Bastık ve Derya Uluğ'un yaz özlemi
Şarkıcılar Zeynep Bastık ile Derya Uluğ, tatil sezonunun kapanmasının ardından yaza olan özlemlerini şimdiden dile getirmeye başladı
Yazın büyük kısmını Çeşme ve Bodrum'da geçiren Zeynep Bastık, geçtiğimiz hafta sezonu kapatarak İstanbul'a döndü. 3 Eylül'de İstanbul'da konser veren Bastık'ın yaza olan özlemi şimdiden başladı.
Sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşan şarkıcı; "Yaza kaç gün kaldı?" notunu düştü.
Zeynep Bastık'ın ardından meslektaşı Derya Uluğ da; tatil pozlarını paylaşarak; "Lütfen yaz bitmesin" dedi.
Derya Uluğ, uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisi Asil Gök ile yer aldığı fotoğraflarına da yayımladı.